Ändert der FC Bayern seinen James-Plan?

Bleibt James Rodríguez beim FC Bayern?

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen muss der FC Bayern entscheiden, ob er James Rodríguez für 42 Millionen Euro fest von Real Madrid verpflichtet. Stand jetzt sieht es so aus, als würde der Rekordmeister von der Vertragsklausel Gebrauch machen und die Summe überweisen. Ob der Kolumbianer in München bleiben will, steht dagegen auf einem anderen Blatt.

Wie das spanische Portal "Don Balon" erfahren haben will, ist es in den letzten Tagen in München zu einem ersten Treffen zwischen den Beratern des Kolumbianers und den Vereinsverantwortlichen des FC Bayern gekommen. Dabei wurde angeblich intensiv über die sportliche Zukunft von James gesprochen.

Bei den Gesprächen soll die Grundlage für einen festen Transfer des 27-Jährigen gelegt worden sein. Die Tendenz gehe derzeit zwar in Richtung eines fixen Transfers, allerdings soll James von dieser Idee nicht besonders angetan sein.

Das Verhältnis zwischen dem Südamerikaner und Trainer Niko Kovac soll einer der Gründe sein, warum James sein Glück lieber bei einem anderen Klub versuchen würde.

Wirft der FC Bayern seinen Plan über Bord?

Laut "Don Balon" ist demnach eine Variante, die der FC Bayern ursprünglich ausgeschlossen hatte, nun doch wieder eine Option. Diese besagt: Die Münchner verpflichten James für 42 Millionen Euro und verkaufen ihn direkt gewinnbringend weiter. Einen unzufriedenen James will der Rekordmeister schließlich nicht im Kader haben.

An Abnehmern dürfte es nicht mangeln. Mit Juventus Turin, Atlético Madrid und dem FC Arsenal wurden allein in den letzten Tagen gleich drei Klubs mit dem Kolumbianer in Verbindung gebracht.

Derzeit kann der Kolumbianer unterdessen vorerst ohnehin nicht bei den Bayern eingreifen. Eine Adduktoren-Verletzung zwang James Rodríguez am Donnerstag dazu, das Training abzubrechen. Das bestätigte Trainer Niko Kovac. Ein Einsatz gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr) ist daher fraglich.