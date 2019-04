Martin Kind sagt Teilnahme am "Aktuellen Sportstudio" ab

Klubchef Martin Kind vom Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 hat seine Zusage für einen Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" am Samstag (20. April) überraschend zurückgezogen.

Wie der TV-Sender am Freitag via Twitter mitteilte, habe Kind "bestimmte Themenbereiche aussparen" wollen, "beispielsweise die neue Machtkonstellation im Verein", was für die Redaktion "nicht akzeptabel" gewesen sei. Stattdessen wird Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic zu Gast sein.

Kind hatte unlängst einen Neuanfang nach der enttäuschenden Saison angekündigt. Manager Horst Heldt war am vergangenen Dienstag freigestellt worden, ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Ob Trainer Thomas Doll über den Sommer hinaus beim Klub bleiben wird, ist unklar. Die Niedersachsen haben fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart und Relegationsplatz 16.