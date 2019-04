Romelo Lukaku beim FC Bayern gehandelt

Romelo Lukaku von Manchester United beim FC Bayern gehandelt

Spektakuläres Transfer-Gerücht aus England: Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Verstärkungen für seine Offensive angeblich Stürmer Romelu Lukaku von Manchester United ins Visier genommen.

Bei United steht im Sommer genauso wie in München ein großer Umbruch ins Haus. Zum Verkauf steht laut "Telegraph" unter anderem Lukaku, für den der englische Rekordmeister sich eine Ablösesumme in Höhe von rund 85 Millionen Euro verspricht. So viel überwiesen die Red Devils 2017 für den heute 25 Jahre alten Belgier an den FC Everton.

Die angeblich an Lukaku interessierten Klubs nennt das Blatt ebenfalls: Inter Mailand, Paris Saint-Germain - und eben den FC Bayern.

Lukaku-Berater Federico Pastorello hatte seinen Schützling zuletzt in Schaufenster gestellt. Dieser sei "sehr offen" für einen Wechsel, zum Beispiel in die italienische Serie A, und generell ein Mensch, "der es lieben würde, eine neue Kultur sowie einen neuen Spielstil kennenzulernen".

Romelu Lukaku für den FC Bayern zu eindimensional?

In Manchester zählt Lukaku nicht mehr zum unumstrittenen Stammpersonal. Teammanager Ole Gunnar Solskjaer setzt stattdessen überwiegend auf Eigengewächs Marcus Rashford in vorderster Front.

Beim FC Bayern ist Lukaku neben Spielern wie Timo Werner (RB Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) und Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) eine von mehreren gehandelten Optionen für den Offensivbereich.

Der Nachteil des 1,92 Meter großen und 95 Kilogramm schweren Profis gegenüber den Konkurrenten: Er ist auf die Position als Mittelstürmer festgelegt, wo die Münchner mit Robert Lewandowski bereits sehr gut aufgestellt sind.