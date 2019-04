Demirbay peilt Rückkehr ins DFB-Team an

Würde gerne wieder in der DFB-Elf spielen: Hoffenheims Kerem Demirbay

Mittelfeldspieler Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim hält sich für gut genug für die Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich möchte wieder dahin. Ich denke auch, dass ich die Qualität dafür habe", sagte der 25-Jährige im Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". "Ich will weiter die entsprechenden Leistungen dafür abliefern, was mir zuletzt auch sehr gut gelungen ist – alles Weitere kann ich nicht beeinflussen."

Demirbay gehörte zum deutschen Team, das 2017 den Confed Cup gewann. Er hat zwei Länderspiele bestritten.

Mit 1899 Hoffenheim tritt er an diesem Samstag (20:30 Uhr) bei Schalke 04 an. Sein Elternhaus steht in Gelsenkirchen-Buer: "Zur Veltins-Arena ist es nicht weit, etwa fünf bis sieben Minuten Fußweg. Ich war als Junge auch einige Male Balljunge bei Schalker Heimspielen."