Hamann heizt Spekulationen um Nübel-Wechsel zu Bayern an

Alexander Nübel wird immer häufiger mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

TV-Experte Dietmar Hamann hat hinsichtlich der Wechselspekulationen um Schlussmann Alexander Nübel vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München nachgelegt.

Für den ehemaligen Profi wäre der Schritt zu den Münchnern eine logische und nachvollziehbare Entscheidung, wie Hamann am Sonntagabend beim TV-Sender "Sky" betonte: "Für mich ist es immer das Wichtigste, das ein junger Spieler lernt. Lernen ist für mich wichtiger als spielen. [...] Ein Jahr mit Manuel Neuer zu trainieren, würde ihm wahrscheinlich mehr helfen, als ein Jahr bei Schalke im Tor zu spielen."

In den letzten Tagen kamen vermehrt Gerüchte auf, nach denen sich der Serienmeister aus München ernsthaft mit der Personalie Nübel beschäftigen soll. Der gebürtige Paderborner blickt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze für die Königsblauen zurück.

Schon Bayern-Keeper Manuel Neuer war einst vom FC Schalke zum FC Bayern gewechselt und legte bei den Münchnern seit 2011 eine Weltkarriere als Schlussmann und Mannschaftskapitän hin.

In den letzten zwei Jahren musste der deutsche Nationalkeeper allerdings mehrfach mit teilweise langwierigen Verletzungen pausieren. Für Ex-Bayern-Spieler Hamann wäre es daher nur konsequent, wenn sich der Klub allmählich nach möglichen Alternativen auf dem Torhütermarkt umschauen würde.

Bisher kein Kommentar aus München zur Personalie Nübel

"Du musst schauen, was sein wird, wenn Neuer nicht mehr diese Leistungsfähigkeit haben wird. Das kann noch ein Jahr sein, das können noch fünf Jahre sein. Es ist natürlich unheimlich schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Wenn du Nübel jetzt holst, kannst du ihn ein Jahr lang auf die Bank setzen, vielleicht ein zweites Jahr. Dann muss er aber irgendwann spielen", stellte Hamann fest, der selbst zwischen 1993 und 1998 für den FC Bayern aufgelaufen war.

Beim Rekordmeister selbst wollte sich bisher niemand zu den Spekulationen um den 22-jährigen Stammkeeper der Gelsenkirchener äußern. Am "Sky"-Mikrofon reagiert Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstagabend süffisant: "Wie viele Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden, da muss ich echt ab und zu mal schmunzeln."

Vertraglich ist Alexander Nübel noch bis 2020 an den FC Schalke gebunden, spielt im Juni mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Italien und San Marino.