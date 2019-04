Bayern weiter an Griezmann interessiert?

Antoine Griezmann steht in Madrid noch bis 2023 unter Vertrag

Immer wieder wird in den spanischen Medien über einen möglichen Wechsel von Stürmerstar Antoine Griezmann von Atlético Madrid zum Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München spekuliert. Diese Gerüchte werden nun wieder einmal befeuert.

Zuletzt tauchten in spanischen und englischen Berichten erneut Gerüchte darüber auf, dass die Bayern über eine Verpflichtung des Weltmeister nachdenken. Demzufolge sollen die Münchner ernsthaft erwägen, die festgeschriebene Ablösesumme für Griezmann auf den Tisch zu legen, um den Torjäger in die Bundesliga zu lotsen.

Die Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des französischen Nationalstürmers soll sich derzeit noch auf über 200 Millionen Euro belaufen, könnte aber im kommenden Sommer auf rund 150 Millionen Euro sinken. Dies schreibt unter anderem das englische Portal "Sports Mole" mit Verweis auf spanische Medienberichte. Bekommen die Bayern ein entsprechendes Angebot finanziell gestemmt, könnte ein Transfer in der bevorstehenden Transferperiode tatsächlich Realität werden.

Folgt Griezmann seinem Teamkollegen Hernández nach München?

Vor wenigen Wochen hat sich der deutsche Rekordmeister schon einmal bei Atlético Madrid bedient. Für schlappe 80 Millionen Euro hat Defensivmann und Griezmanns Nationalmannschaftskollege Lucas Hernández bereits in München unterschrieben.

Der 28-jährige Griezmann gilt nun offensichtlich weiterhin als Kandidat für eine Verstärkung auf Weltklasse-Niveau in der Offensive. In der laufenden Spielzeit hat der Linksfuß großen Anteil daran, dass Atleti noch vor dem Stadtrivalen Real Madrid auf dem zweiten Platz in La Liga rangiert und sich wohl hinter dem FC Barcelona die Vizemeisterschaft in Spanien sichern wird.

In 43 Pflichtspielen in der laufenden Saison hat Griezmann 20 Tore erzielt. Dass der Stürmer grundsätzlich positiv über die Bundesliga denkt, ist kein Geheimnis. Nach der deutlichen 0:4-Pleite seiner Madrilenen in der Champions-League-Vorrunde beim BVB wurde er im letzten Herbst entsprechend zitiert: "Die Bundesliga ist sehr attraktiv, es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore, wie wir neulich in Dortmund erleben mussten."

Von den Verantwortlichen des FC Bayern äußerte sich zuletzt noch niemand zu den jüngsten Spekulationen um den französischen Superstar.