Stevens schickt Top-Talent Kutucu in die U23

Ahmed Kutucu ist beim FC Schalke 04 nur in der U23 gefragt

Interimstrainer Huub Stevens vom FC Schalke 04 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga offenbar keine Verwendung mehr für Top-Talent Ahmed Kutucu.

Nachdem der 19 Jahre alte Stürmer am vergangenen Wochenende in der U19 der Königsblauen auflief, steht er am Montag im Kader der Oberliga-Reserve. Immerhin: Diese kann in der Partie gegen die Sportfreunde Siegen (15:00 Uhr) den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt machen.

Im Profi-Team ist Kutucu seit Stevens' Amtsantritt Mitte März kaum noch gefragt. Nur zu drei Kurzeinsätzen kam das Eigengewächs, das unter Domenico Tedesco noch auf dem Weg zur Stammkraft schien und gegen den VfB Stuttgart und den FC Bayern München seine ersten beiden Bundesligatore erzielte.

Aktuell muss sich der U19-Nationalspieler der Türkei aber erst einmal wieder hinten anstellen - und kann womöglich die zweite Mannschaft zum Aufstieg schießen.