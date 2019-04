Früherer Werder-Coach übernimmt in Köln

Oliver Zapel ist neuer Trainer von Fortuna Köln

Fußball-Drittligist Fortuna Köln hat sich vier Spieltage vor dem Saisonende von Trainer Tomasz Kaczmarek getrennt. Der Ex-Bundesligist belegt nach 34 Partien den 17. Tabellenplatz und muss den Abstieg befürchten.

Kaczmarek war seit Ende Oktober 2018 als Nachfolger für Uwe Koschinat, der zum Zweitligisten SV Sandhausen gewechselt war, für die Kölner Südstädter tätig gewesen. Der Fußballlehrer holte in 21 Spielen nur 21 Punkte. Am Karsamstag hatten die Fortunen zu Hause nur 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching gespielt.

"Die Mannschaft hat gegen Unterhaching eine enttäuschende Vorstellung gezeigt, sodass der Trainerwechsel als Impuls von außen leider unvermeidlich geworden ist, um für den Klassenerhalt noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren", sagte Geschäftsführer Michael Schwetje in einer Presseerklärung.

Nachfolger von Kaczmarek wird Oliver Zapel. Der 51-Jährige trainierte zuletzt als Nachfolger von Florian Kohfeldt die Zweitvertretung von Werder Bremen. "In so einer Situation müssen Spieler, Fans, Sponsoren und der Verein noch enger zusammenrücken und Herz zeigen", sagte Zapel. "In den nächsten vier Wochen geht es darum, alles dafür zu tun, die Fortuna in der Liga zu halten. Zusammen werden wir das schaffen!"

Schwetje erklärte: "Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Ich bin mir sicher, dass Oliver Zapel die richtige Wahl für diese Mission ist. Er bringt neben seiner Erfahrung die nötige Persönlichkeit mit, um das Ruder rumzureißen."