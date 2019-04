HSV-Profis winkt Millionenprämie im Pokal

HSV träumt vom Wunder im DFB-Pokal

Als letzter verbliebener Zweitligist im Wettbewerb kämpft der Hamburger SV am Dienstagabend gegen RB Leipzig um den Einzug in das DFB-Pokalfinale. Um den HSV-Profis den ersten Titelgewinn seit 1987 noch schmackhafter zu machen, loben die Klubbosse nun offenbar eine Erfolgsprämie in Millionenhöhe aus.

Wie die "Bild" berichtet, schüttet der HSV eine Million Euro an seine Profis aus, sollten sich die Rothosen am Dienstagabend gegen den großen Favoriten aus Leipzig durchsetzen.

Damit erhöht sich die Summe, die rund um das Pokal-Halbfinale für die Akteure des einstigen Bundesliga-Dinos auf dem Spiel steht, auf satte 4,5 Millionen Euro. Neben der Bonuszahlung des Vereins an seine Spieler erhält der Klub selbst nämlich eine Prämie in Höhe von 3,5 Millionen Euro vom Deutschen Fußball-Bund, sollte er den Einzug in Endspiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion perfekt machen.

Der Hamburger SV hatte vor 22 Jahren zum letzten Mal in der Vorschlussrunde des DFB-Pokals gestanden. 1997 unterlag die Elf des damaligen Trainers Felix Magath gegen den späteren Titelträger VfB Stuttgart mit 1:2.

Zehn Jahre zuvor durften sich die Hansestädter selbst zum letzten Mal Pokalsieger nennen. Im Endspiel 1987 siegte Hamburg glatt mit 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers.