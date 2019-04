Auch Inter offenbar an Hakim Ziyech interessiert

Hakim Ziyech wird nicht nur von BVB und FC Bayern unworben

Hakim Ziyech sorgt mit Ajax Amsterdam derzeit in der Champions League für Furore. Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird schon seit Monaten Interesse am 26 Jahre alten Offensivspieler nachgesagt. Mit Inter Mailand steigt allerdings nun offenbar ein weiterer Klub in den Poker ein.

Einem Bericht des französischen Magazins "France Football" zufolge gehört Ziyech neben Nicolas Pépé (OSC Lille), an dem auch der FC Bayern interessiert sein soll, zu den wichtigsten Transferzielen der Italiener für den kommenden Sommer.

Ziyech ist noch bis 2021 an Ajax gebunden, soll aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag aber für vergleichsweise moderate 28 Millionen Euro zu haben sein.

Der marokkanische Nationalspieler gehört zu den absoluten Leistungsträgern beim niederländischen Überraschungsteam. In dieser Saison war der Linksfuß in 43 Pflichtspielen bereits an 39 Treffern (19 Tore, 20 Vorlagen) direkt beteiligt.

Laut "Süddeutscher Zeitung" steht Ziyech ganz oben auf der Einkaufsliste des FC Bayern. Auch der BVB baggert angeblich seit längerem an Ziyech, soll bereits im vergangenen Sommer ein Angebot für den Profi abgegeben haben. Doch Ajax schob dem Wechsel damals einen Riegel vor.

Ziyech selbst schloss zuletzt einen Verbleib beim niederländischen Rekordmeister über den Sommer hinaus nicht aus. "Ich kann mir vorstellen, zu bleiben", sagte Ziyech im TV-Format "Inside Ajax". Ein Wechsel im Sommer ist dennoch nicht ausgeschlossen - unter gewissen Voraussetzungen. "Ich bin sehr wählerisch. Es muss ein Verein sein, für den ich bereit bin, Ajax zu verlassen, und das passiert nicht ohne Weiteres".