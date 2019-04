Ex-BVB-Profi Durm beim 1. FC Köln im Gespräch

Der Vertrag von Erik Durm bei Huddersfield Town läuft am Saisonende aus

Im Sommer 2018 wechselte Erik Durm von Borussia Dortmund zum Premier-League-Klub Huddersfield Town. Doch auch in England lief es für den Weltmeister von 2014 nicht rund. Der Abstieg der Terriers stand bereits am 32. Spieltag fest. Nun sucht Durm offenbar eine neue Herausforderung - womöglich in der Bundesliga.

Wie der "Express" berichtet, beschäftigt sich der angehende Aufsteiger 1. FC Köln mit Durm. Demnach spielt der Abwehrspieler eine Rolle in den Planungen für die kommende Saison. Der 26-Jährige soll die schwach besetzte rechte Abwehrseite der Kölner verstärken.

Durm wäre im Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Huddersfield läuft am Ende der Saison aus. Eine Verlängerung gilt nach dem Abstieg als extrem unwahrscheinlich.

Nachdem Durm in der Saison 2017/18 verletzungsbedingt kein einziges Pflichtspiel für den BVB absolvierte, ließen ihn die Dortmunder nach England ziehen.

Bei Huddersfield blieb der DFB-Pokal-Sieger von 2017 von großen Verletzungen verschont und erarbeitete sich schnell einen Stammplatz. In 26 Premier-League-Spielen stand er 19 Mal in der Startelf.

Neben Durm stehen offenbar auch Sebastian Jung vom VfL Wolfsburg und Waldemar Anton von Hannover 96 beim 1. FC Köln auf dem Zettel.