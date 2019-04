Bringt Rose zwei Salzburg-Stars mit nach Glabach?

Xaver Schlager vor Wechsel von Red Bull Salzburg nach Gladbach?

Der neue Trainer Marco Rose könnte gleich zwei Spieler seines Ex-Klubs Red Bull Salzburg mit zu Borussia Mönchengladbach bringen.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, seien Mittelfeldspieler Xaver Schlager und Angreifer Fredrik Gulbrandsen ein Thema in Gladbach. Hinter den Kulissen laufen demnach schon Gespräche über die Wechsel der beiden Profis an den Niederrhein.

Der Deal könnte für die Borussia zum Schnäppchen werden: Der Marktwert des Österreichers Schlager wird zwar auf 15 Millionen Euro taxiert. Der in der Zentrale sowohl eher offensiv als auch defensiv einsetzbare Linksfuß soll allerdings eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag haben.

Gulbrandsens Kontrakt läuft im Sommer aus, der Norweger wäre also ablösefrei zu haben. Seine Qualitäten wies er in der laufenden Spielzeit unter anderem mit fünf Treffer in der Europa League nach.

Eine schnelle Vollzugsmeldung der beiden Transfers ist jedoch nicht zu erwarten: Sowohl Gladbach als auch Salzburg wollen zunächst die Saison zu Ende bringen und (möglichst) ihre sportlichen Ziele erreichen, bevor es auch öffentlich um die Planung der Zukunft geht.

Auch Rose will sich vor Saisonende nicht mehr zu seinem feststehenden Engagement beim Tabellenfünften der Bundesliga äußern.