Atalanta steht im Coppa-Finale

Bergamo feiert den Finaleinzug

Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo ist ins Finale der Coppa Italia eingezogen und trifft am 15. Mai auf Lazio Rom. Das Team von Trainer Gian Piero Gasperini gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den AC Florenz mit 2:1 (1:1), das Hinspiel war 3:3 ausgegangen.

Nachdem Luis Muriel Florenz bereits in der dritten Minute in Führung geschossen hatte, traf Josip Ilicic per Strafstoß (14.) zum Ausgleich. Alejandro Gomez sorgte mit einem Schuss von der Strafraumkante für den Siegtreffer (69.), der den Lombarden die vierte Finalteilnahme der Vereinsgeschichte sicherte.

Bergamo hat im Stadion des Finalgegners Lazio die Möglichkeit, den italienischen Pokal nach 1963 zum zweiten Mal zu gewinnen. Die Römer hatte am Mittwoch den AC Mailand mit 1:0 (Hinspiel 0:0) ausgeschaltet und konnten den Titel bisher sechsmal gewinnen.