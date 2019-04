Bayern-Ballermann im Fokus von Hertha BSC

Verlässt Kwasi Wriedt den FC Bayern?

Im Sommer 2017 lockte der FC Bayern München Kwasi Wriedt vom VfL Osnabrück an die Säbener Straße. Seitdem ballert der Angreifer die Zweitvertretung der Münchner zuverlässig zu Erfolgen, für die Profis durfte Wriedt allerdings gerade einmal 22 Minuten ran. Die Top-Quote soll jedoch einen anderen Bundesligisten auf den Plan gerufen haben.

So soll Hertha BSC ein Auge auf Wriedt geworfen haben. Das berichtet das Portal "fussballtransfers.com". Wriedt, der in zwei Jahren auf satte 57 Torbeteiligungen (43 Tore/14 Vorlagen) in ebensovielen Partien für den FC Bayern II kommt, wird demnach in Berlin als Nachfolger des alternden Sturmduos Vedad Ibisevic (34) und Salomon Kalou (33) gehandelt.

Konkurrenz droht den Hauptstädtern dem Bericht zufolge von der Insel. Ex-BVB-Coach Daniel Farke will Wriedt angeblich zu Norwich City lotsen. Die Kanarienvögel führen die zweite englische Liga derzeit mit 88 Zählern an, sechs Punkte trennen Norwich von einem Nichtaufstiegsplatz.

Zudem sollen neben Hertha auch weitere deutsche Klubs die Fühler nach dem zweimaligen ghanaischen Nationalspieler ausstrecken. Um welche Vereine es sich dabei handelt, lässt der Bericht indes offen.