"Es ist an der Zeit": Bürki peilt Derby-Novum an

Roman Bürki will mit dem BVB zwei Derbysiege in einer Spielzeit einfahren

Bevor es am Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke 04 um wichtige Punkte in der Fußball-Bundesliga geht, stellte sich Torhüter Roman Bürki im "Feiertagsmagazin" von Borussia Dortmund den Fragen von BVB-Legende Norbert Dickel.

Das Derby beherrsche seit Anfang der Woche das Handeln der Borussen, erklärte Bürki, der versprach: "Jeder weiß, wie viel es allen hier bedeutet. Wir werden dementsprechend auftreten und alles mögliche versuchen, um unsere Fans glücklich zu machen."

Der Schweizer untermauerte zudem, dass das Derby seine eigenen Gesetzte habe. Die tabellarische Ausgangsposition spiele schlicht "keine Rolle". Genau dieser Umstand mache jedoch auch den Reiz der Partie aus. "Die Zweikämpfe sind noch etwas intensiver, man gönnt dem anderen noch weniger und provoziert den ein oder anderen. Das gehört dazu", so Bürki.

Bürki hofft indes auf ein Novum in seiner Karriere: Nie zuvor gewann der BVB-Rückhalt zwei Derbys in einer Saison. "Es ist an der Zeit, dass sich das nun ändert", stellte der 28-Jährige klar. Bislang spielte Bürki sechsmal mit dem BVB gegen die Knappen. Seine Bilanz: zwei Siege, eine Pleite, drei Remis.

Bürki hat beim BVB die "gewisse Konstanz" gefunden

Damit das gelingt, muss Bürki an seine starken Leistungen der bisherigen Spielzeit anknüpfen. Der Schlussmann ist allerdings zuversichtlich, dass dies gelingt. Sein Spiel verfüge mittlerweile über die "gewisse Konstanz", die er sich immer gewünscht und sich vorgenommen habe. "Deshalb bin ich im Moment sehr zufrieden und werde alles dafür tun, um diese Saison auch so zu beenden", so Bürki.

Auch dass Verletzungen Coach Lucien Favre zuletzt immer wieder zwangen, die Viererkette durcheinander zu würfeln, bringt Bürki nicht aus dem Takt. Er befinde sich während des Spiels immer im Austausch mit seinen Vordermännern und gebe sein Bestes, diese zu unterstützen.

Weiterhin äußerte sich Bürki zum "schweren Stand" von Ex-Kapitän Marcel Schmelzer. Der 31-Jährige, der zuletzt kaum noch eine Rolle spielte, sei trotz seiner Reservistenrolle "wichtig" für das ganze Team und stehe Bürki immer zur Seite.