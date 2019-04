Bayern-Frauen glauben an ihre Chance in Barcelona

Im Hinspiel verlor Bayern München 0:1 gegen den FC Barcelona

Über Barcelona nach Budapest: Mit Mut und Durchschlagskraft wollen die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren großen Traum vom ersten Champions-League-Finale wahr machen. Trotz der 0:1-Heimniederlage am Ostersonntag geht der Vizemeister kämpferisch ins Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona.

"Das wird kein Zuckerschlecken vor 15.000 Zuschauern, das ist klar. Aber wir sind nach wie vor im Spiel und glauben an unsere Chance", sagte Trainer Thomas Wörle vor der schwierigen Aufgabe am Sonntag (12:00 Uhr), aber: "Wir müssen hart arbeiten und etwas mutiger auftreten."

Auch Nationalspielerin Leonie Maier forderte einen forschen Auftritt des Vizemeisters: "Im Rückspiel müssen wir kompakt stehen, mutiger agieren und unsere Möglichkeiten verwerten." Sonst könnte es im Mini Estadi ähnlich laufen wie im Hinspiel, als die Bayern mehrere gute Chancen ungenutzt ließen und bestraft wurden.

Marozsan träumt vom Endspiel in der Heimatstadt

Das Frauen-Finale am 18. Mai hat auch Dzsenifer Marozsan im Visier. Die Ex-DFB-Spielführerin reist mit Titelverteidiger Olympique Lyon nach dem 2:1 im Hinspiel gegen den FC Chelsea mit einer ordentlichen Ausgangslage nach London, wo ebenfalls am Sonntag (15:00 Uhr) die Entscheidung fällt.

"Ich will nach Budapest, das ist mein Traum", sagte die in Ungarns Hauptstadt geborene Marozsan: "Meine Familie kann da sein, das ist das Allergrößte für mich."

Das Team um das deutsche Trio Marozsan, Carolin Simon und Lisa Weiß, das im Viertelfinale den deutschen Meister VfL Wolfsburg ausgeschaltet hatte, geht mit Rückenwind ins Spiel. Am Mittwoch machte "OL" seinen 13. Meister-Titel in Serie perfekt und will nun auch zum vierten Mal nacheinander die Königsklasse gewinnen.