Offensiv-Gala! Salah und Mané schießen Huddersfield ab

Liverpool ließ Huddersfield keine Chance

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ihre Pflicht erfüllt und zum Auftakt des 36. Spieltags in der Premier League einen mühelosen 5:0-Sieg gegen Absteiger Huddersfield Town gefeiert.

Mit dem Sieg zogen die Reds (91 Punkte) in der Tabelle wieder an Manchester City (89) vorbei auf Platz eins. Die Mannschaft von Pep Guardiola kann die Tabellenspitze allerdings am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Burnley zurückerobern.

Gegen Huddersfield dauerte es ganze 15 Sekunden, ehe die Fans in Liverpool erstmals jubeln durften. Nach einem kapitalen Ballverlust von Abwehrspieler Stankovic bediente Superstar Mo Salah den Ex-Leipziger Naby Keita, der keine Mühe hatte, den Ball aus zwölf Metern ins lange Eck zu schieben.

Mitte der ersten Halbzeit legten die Gastgeber das 2:0 nach. Eine mustergültige Flanke von Andrew Robertson nickte der freistehende Sadio Mané aus sechs Metern über die Linie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Salah für die Vorentscheidung. Der Ägypter lupfte einen weiten Pass von Trent-Alexander Arnold über den herauseilenden Huddersfield-Keeper Jonas Lössl hinweg ins Tor.

Mané und Salah treffen auch nach dem Seitenwechsel

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Liverpool drückend überlegen. Nach einem Abseitstor von Daniel Sturridge (54.) war es in der 66. Minute wieder Sadio Mané, der Anfield jubeln ließ. Der Senegalese köpfte eine Flanke von Jordan Henderson aus fünf Metern unhaltbar ins lange Eck. Für Mané war es bereits das 20. Saisontor.

Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Mohamed Salah mit seinem 21. Saisontreffer. Der Stürmer musste den Ball in der 83. Minute nach perfekter Vorarbeit von Robertson nur noch einschieben.