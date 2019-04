"Fast kitschig": Hoeneß nennt großes Ziel mit dem FCB

Uli Hoeneß hat noch ein großes Ziel, das er beim FC Bayern erreichen will

Uli Hoeneß ist bekannt dafür, dass er sich und dem FC Bayern nur die größtmöglichen Ziele setzt. Vor dem Ende seiner Amtszeit hat der Präsident des Rekordmeisters noch einen großen Wunsch. Dass dieser in Erfüllung geht, glaubt er allerdings selbst nicht.

Die Zeit von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern neigt sich dem Ende zu. Bis zum Start der kommenden Bundesligasaison will der 67-Jährige entscheiden, wie lange und ob er überhaupt weiterhin als Oberhaupt des deutschen Rekordmeister zur Verfügung steht.

Bis es soweit ist, hat Hoeneß noch ein großes Ziele, das er mit "seinem" Klub erreichen will. "Natürlich wäre es ideal zu sagen: Hier ist die Allianz Arena, da ist der SAP Garden", sagte der FCB-Boss mit Blick auf seinen Abschied im "tz"-Interview: "Die Fußballer gewinnen die Champions League, die Frauen werden auch Deutscher Meister oder Champions League-Sieger und die Basketballer werden Meister. Und dann stehen alle zusammen auf dem Balkon am Marienplatz und feiern."

Doch so aussichtslos dieses Ziel auch erscheint, so realistisch schätzt Hoeneß die Chancen darauf ein. "Das ist ja fast kitschig und nicht unbedingt realistisch. So etwas kann sich mal ergeben, ist aber nicht die Regel", zweifelt Hoeneß selbst daran, dass er dieses letzte große Ziel in München noch erreicht.