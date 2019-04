Wacker Innsbruck glückt Revanche gegen Altach

Befreiungsschlag für Wacker Innsbruck mit einem 4:1-Sieg in Altach

Tabellenschlusslicht Wacker Innsbruck gewinnt vier Tage nach dem Heim-0:4 gegen Altach im Ländle mit 4:1 und feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Der FC Wacker Innsbruck hat im Abstiegskampf der Bundesliga einen wichtigen Sieg geholt. Die Tiroler feierten am Samstag beim SCR Altach einen 4:1 (1:1)-Erfolg, liegen nach dem zweiten Sieg in der Qualifikationsrunde aber weiter am Tabellenende. Wacker hat zwei Zähler Rückstand auf Rapid-Bezwinger TSV Hartberg, der nächsten Samstag in Innsbruck gastiert.

Vier Tage nach der 4:0-Heimpleite gegen die Vorarlberger gelang den Tirolern fast die perfekte Revanche. Zlatko Dedič war mit einem Doppelpack (23., 60.) Matchwinner der Gäste, die zuletzt viermal hintereinander verloren hatten. Alexander Gründler (80.) und Daniele Gabriele (89.) sorgten im Finish für einen klaren Sieg. Für Altach war es die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe und die erste unter Trainer Alex Pastoor, mit dem es davor in fünf Spielen drei Siege und zwei Remis gegeben hatte.

Wacker Innsbruck ließ sich durch Altach-Ausgleich nicht beirren

Altach legte zunächst auch los. Benedikt Zech (3.) und Christoph Gebauer (4.) scheiterten in aussichtsreicher Position, in Führung gingen aber die Tiroler. Nach Horvath-Lochpass setzte sich Dedič im Zweikampf gegen Jan Zwischenbrugger durch und schob den Ball ins Tor (23.).

Danach übernahm aber Altach mehr und mehr das Kommando und kam per Elfmeter zum Ausgleich. Nach einem Foul von Lukas Hupfauf an Mërgim Berisha im Strafraum verwertete der Gefoulte den Strafstoß souverän (34.).

Aus! Wir gewinnen gegen den SCR Altach mit 4:1! Die Revanche ist also geglückt. Nächste Woche geht's gegen Hartberg - da brauchen wir euch alle!



⚽️ Unsere Torschützen:



Zlatko Dedic (2x)

Alex Gründler

Daniele Gabriele

⏰ FT | ℹ️ ALT 1:4 FCW #altfcw pic.twitter.com/iXvRXVfyUj — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) 27. April 2019

Nach der Pause, in der Innsbruck-Torhüter Christopher Knett wegen eines Hexenschusses in der Kabine blieb und durch Hidajet Hankić ersetzt wurde, legten die Gäste einen Gang zu und wurden mit der neuerlichen Führung belohnt. Dedič hatte keine Mühe, die ideale Hereingabe von Sascha Horvath zu seinem achten Saisontor zu verwerten (60.).

In der 73. Minute hatten die Tiroler Glück, als ein Schuss des unmittelbar davor eingewechselten Kristijan Dobras an der Stange landete. Meist hatte die Elf von Thomas Grumser die Altacher aber gut im Griff und machte nach einem katastrophalen Fehlpass von Samuel Oum Gouet durch Gründler alles klar. Nach einem Kopfball von Altach-Stürmer Berisha an die Stange (88.) fixierte Gabriele im Konter den Endstand.

apa