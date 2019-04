"Größter Skandal": Favre giftet nach Derby-Pleite

Lucien Favre wetterte nach der Derbypleite des BVB

BVB-Trainer Lucien Favre fühlte sich nach der bitteren 2:4-Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 betrogen.

"Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen. Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Das ist der größte Skandal. Das ist eine große Schande für den Fußball", sagte Favre bei "Sky" und in der "ARD" über den Handelfmeter von Daniel Caligiuri, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte.

Schalkes Stürmer Breel Embolo hatte BVB-Innenverteidiger Julian Weigl aus kurzer Entfernung angeschossen. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Studium der Bilder zum Entsetzen der Dortmunder auf Elfmeter.

"Man muss sich die Arme abschneiden. Aber ohne Arme hat man kein Gleichgewicht mehr. Das hat nichts mit Fußball zu tun", sagte Favre, dessen Team nach den Roten Karten gegen Marco Reus und Marius Wolf das Spiel in doppelter Unterzahl beendete: "Es war keine gute Leistung vom Schiedsrichter", sagte Favre.

Unterstützung erhielt Favre von Huub Stevens. "Ich sehe oft die Verteidiger mit den Händen auf dem Rücken. Das ist doch kein Verteidigen. Da muss eine klare Linie kommen", sagte der Schalker Coach.

Favre äußerte sich zudem zum Fernduell mit dem FC Bayern. Auf die Frage, ob die Meisterschaft nun entschieden sei, entgegnete Favre knapp: "Ja, klar." Mit einem Sieg beim 1. FC Nürnberg könnte der Tabellenführer FC Bayern München am Sonntag den Vorsprung bei drei noch ausstehenden Spielen auf vier Punkte ausbauen.