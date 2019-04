BVB- und Köln-Anhänger verwüsten Schalker Fan-Kneipe

Mitglieder der Ultra-Gruppierung Desperados sind offenbar in eine Schalker Fan-Kneipe eingestiegen

Rund um das 153. Revier-Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke hat es am Samstag zahlreiche Vorfälle gegeben, die mit dem Fußball nichts zu tun hatten. Manche ereigneten sich vor, andere nach dem Schlusspfiff, wiederum andere gar während des Spiels.

Nachdem es bereits vor dem Anstoß der Partie zwischen dem BVB und dem FC Schalke am Einlass des Signal-Iduna Parks zu Tumulten zwischen einigen Gelsenkirchener Anhängern und der Polizei kam, lieferten sich gewaltbereite Fans auch nach dem Schlusspfiff im Stadion eine Auseinandersetzung mit den Ordnungshütern. Auch Fans der Dortmunder waren offenbar beteiligt.

Insgesamt wurden 13 Personen in Gewahrsam genommen, 36 Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, wegen Körperverletzungen und wegen Landfriedensbruchs erstattet. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

"Bei diesem Revierderby handelte es um eines der friedlichsten Begegnungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei", bilanzierte Einsatzleiter Oliver Humpert am Ende des Tages.

BVB- und Köln-Ultras verwüsten Schalker Fan-Kneipe

Zu einem weiteren Vorfall kam es während der Partie in Gelsenkirchen. Dort verwüsteten offenbar Anhänger des BVB gemeinsam mit Anhängern des 1. FC Köln eine Fan-Kneipe der Schalker Ultra-Gruppierung "Hugos". Zum Zeitpunkt des Vorfalls, bei dem unter anderem Scheiben eingeschlagen und Schalker Fan-Utensilien entwendet wurden, soll die Kneipe verlassen gewesen sein. Verletzt wurde auch hier niemand.

Anschließend sollen die Täter mit ihren Wagen über die Autobahn A40 geflüchtet sein. Die Polizei stoppte schließlich ein Fahrzeug mit vier Tatverdächtigen und setzte diese fest.

Ersten Berichten zufolge soll es sich bei den Tätern um Mitglieder der BVB-Ultragruppe "Desperados" sowie der ehemaligen Kölner-Ultraguppe "Boyz" handeln. Auch Ultras von Rot-Weiß Essen könnten beteiligt gewesen sein. Diese Meldungen sind allerdings noch nicht bestätigt worden.

Zudem kam es durch besagte Gruppe auch zu einem Einbruch in ein Mehrfamilien- und Geschäftshaus, in dem sich ebenfalls Räumlichkeiten der "Hugos" befinden. Dies berichtet "reviersport". Ermittlungen sind von der Polizei auch in diesem Fall aufgenommen worden.