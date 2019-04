Wegen Nübel: Stevens poltert Richtung FC Bayern

"Das gehört sich nicht!" Huub Stevens schimpft mit dem FC Bayern

Nach dem 4:2-Derbysieg des FC Schalke 04 beim Revierrivalen Borussia Dortmund hat S04-Coach Huub Stevens eine unmissverständliche Botschaft in Richtung FC Bayern München gesendet.

"Ich denke, dass sie in München jetzt glücklich sind", gab sich der 65-Jährige nach dem Sieg im Signal Iduna Park zunächst ganz friedlich. Der Sieg der Königsblauen könnte den Bayern den Weg zur siebten Meisterschaft infolge geebnet haben. Mit drei Punkten im bayrischen Derby gegen Nürnberg könnte der Rekordmeister am Sonntag den Vorsprung auf den BVB drei Spieltage vor Saisonende auf vier Punkte ausbauen.

Dann teilte der Niederländer aber in Richtung Bayern-Management aus: "Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise gegenüber unseren Spielern benehmen. Weil was letzte Woche passiert ist mit Nübel, das gehört sich eigentlich nicht."

Hintergrund der mahnenden Worte an die Säbener Straße: Medienübergreifend wurde zuletzt darüber berichtet, dass der FC Bayern den deutschen U21-Nationalkeeper im kommenden Sommer verpflichten wolle. Der 22-Jährige könnte im nächsten Jahr wegen seines auslaufenden Vertrags sogar zum Nulltarif nach München wechseln. Weder Bayern-Präsident Uli Hoeneß noch Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerten sich direkt über eine konkretes Interesse an Nübel.

Im Rahmen des Pokalspiels gegen Werder Bremen ließ Hoeneß allerdings durchblicken, dass man sich in München zumindest schon mal mit dem Preis des Spielers auseinander gesetzt hat. "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht. Das wären Investitionen unter 25 Millionen, da bin ich nicht für zuständig", verriet Hoeneß am Mittwoch.

Noch vor dem Spiel gegen Dortmund hatte Stevens am "Sky"-Mikrofon um einen Verbleib Nübels geworben. "Ich hoffe, dass er nächstes Jahr auch noch hier im Tor steht."