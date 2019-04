Hecking schießt gegen Team: "Nicht bundesligatauglich"

Dieter Hecking und die Gladbacher stcken seit Wochen in einem Tief

Beim peinlichen Auftritt in Stuttgart ist Borussia Mönchengladbach meilenweit von einer Europacup-tauglichen Leistung entfernt. Trainer Dieter Hecking rechnet mit seiner Mannschaft ab.

In Dieter Hecking brodelte es - und der Trainer von Borussia Mönchengladbach gab sich keine große Mühe, den Ausbruch zu verhindern. "Ich muss wirklich aufpassen, was ich sage", meinte Hecking nach dem peinlichen 0:1 (0:0) bei Abstiegskandidat VfB Stuttgart, ehe er jegliche Vorsicht fahren ließ. Nach Wochen als erster Verteidiger seiner Mannschaft müsse er "das Schutzschild mal beiseite ziehen", sagte der Coach sichtlich angefressen und rechnete in einem 82-sekündigen Monolog mit seinem Team ab.

"Wenn du seit Wochen davon redest, dass du Europapokal, vielleicht sogar Champions League spielen möchtest, musst du ganz anders auftreten", sagte Hecking.

In Ballbesitz hatte die Elf vom Niederrhein, der Kreativspieler Raffael (Wade) fehlte, mal wieder zu wenig Tempo. Der VfB-Strafraum schien für Gladbach eine verbotene Zone zu sein. Dazu kam ein "von einigen nicht bundesligataugliches" Zweikampfverhalten (Hecking), der Teamgeist fehlte.

"... da habt ihr schon genug zu schreiben"

So etwa in der vierten Minute, als Alassane Pléa die größte Chance des Spiels kläglich vergab. "Wenn er ihn reinmacht, sagt keiner was, aber wenn zwei Mitspieler ganz frei mitlaufen und ich lege den Ball nicht quer, dann sagt das Vieles aus meiner Sicht", schimpfte Hecking.

Insgesamt sei es "von jedem einzelnen Spieler zu wenig gewesen. Das muss man kritisch sehen." Als er mit seiner Abrechnung geendet hatte, ließ Hecking erkennen, dass diese wohl kalkuliert war. "Ich denke, das reicht auch, da habt ihr schon genug zu schreiben", sagte er.

"So haben wir in Europa nichts verloren"

In der Tat. Zumal seine Spieler den Ball aufnahmen und sich selbst geißelten. "Wir waren nicht richtig auf Sendung", sagte Christoph Kramer, Ersatz-Kapitän Yann Sommer meinte: "So haben wir in Europa nichts verloren." Der VfB, sagte Tobias Strobl, sei "tot" gewesen, "wenn wir das Tor machen, ist es vorbei mit denen. Aber wir haben sie am Leben gelassen." Die Konsequenz: "Wir schauen uns wieder alle blöd an."

Ähnlich düster dürften die Gesichter der Fans bei der Mitgliederversammlung am Montag aussehen. Um die Saison doch noch zu einem guten Ende zu führen, brauche die Borussia "noch zwei gute Ergebnisse", sagte Kramer. Das dürfte für die Europa League reichen - von der Königsklasse spricht in Gladbach erst mal keiner mehr.