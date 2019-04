Derby-"Revanche": BVB-Junioren ziehen an Schalke vorbei

Alaa Bakir brachte die U19 des BVB gegen Rot-Weiß Essen in Führung

Nach der peinlichen 2:4-Derbypleite gegen den FC Schalke 04 herrscht bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Katerstimmung. Am Sonntagmittag sorgte jedoch zumindest der BVB-Nachwuchs für einen Lichtblick.

Denn in der A-Jugend-Bundesliga West nutzte die Vertretung der Westfalen einen Ausrutscher des großen Rivalen aus Gelsenkirchen und zog in der Tabelle an den Schalkern vorbei. Während die Knappen bei Rot-Weiß Oberhausen nicht über ein 0:0 hinaus kamen, gewannen die Dortmunder ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen souverän mit 3:0.

Damit steht nun zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison der Nachwuchs der Borussia auf dem zweiten Platz der Liga, der zur Teilnahme an der Endrunde um die Meisterschaft berechtigt. Die Königsblauen liegen zwar nur einem Punkt dahinter auf Rang drei, sind aber nun auf einen Fehler der Dortmunder angewiesen.

An der Tabellenspitze steht weiterhin der 1. FC Köln, der gegen den MSV Duisburg ebenfalls einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg feierte.

Im Vorjahr hatten die Junioren von BVB und S04 noch gemeinsam an der Meisterschaftsendrunde der besten vier Teams teilgenommen. Die Knappen mussten sich damals erst im Finale der Jugend von Hertha BSC geschlagen geben. Die Berliner hatten zuvor im Halbfinale auch die Titelträume der Borussia begraben.