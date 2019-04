Auch Salzburg verpatzt die Cup-Generalprobe

Der WAC feierte einen überraschenden Heimsieg gegen Tabellenführer Salzburg

Tabellenführer Red Bull Salzburg kassiert beim Wolfsberger AC die erste Liga-Niederlage seit dem 24. Februar.

Red Bull Salzburg muss seine Meisterfeier zumindest noch um einige Stunden verschieben. Zum Auftakt des fünften Spieltags der Meisterrunde der Bundesliga mussten sich die "Bullen" am Sonntag beim WAC mit 1:2 (0:1) geschlagen geben und damit auf eine Niederlage des LASK bei Sturm Graz (ab 17:00 Uhr) hoffen, um vorzeitig als Champion festzustehen.

Wolfsberg schraubte sich mit einer starken Leistung und dank der Treffer von Kevin Friesenbichler (35.) und Marcel Ritzmaier (72.) auf Platz drei vor, hatte zumindest vorläufig nur noch drei Punkte Rückstand auf den LASK. Salzburg kassierte drei Tage vor dem Cupfinale gegen Rapid trotz des Ausgleichs von Fredrik Gulbrandsen (67.) zum erst zweiten Mal in der laufenden Ligasaison eine Niederlage.

Von Salzburg ging an diesem Nachmittag von Beginn an relativ wenig Gefahr aus. Der herauseilende Alexander Kofler musste in der sechsten Minute gegen Patson Daka klären, hatte ansonsten vor der Pause aber nur wenig zu tun. Denn die Hausherren fanden immer besser ins Spiel, deuteten ihre Gefahr mit schnellen Aktionen mehrmals an und kamen durch einen Köpfler Mario Leitgebs zur ersten Topchance (31.). Wenig später war es dann soweit: Nach einem weiten Pass Mario Sollbauers kam der Ball über Michael Liendl und Sékou Koïta zu Friesenbichler, der gefühlvoll zu seinem ersten Tor im WAC-Dress einschoss.

Wolfsberg ließ sich diesmal vom Salzburg-Ausgleich nicht beirren

Noch vor der Pause hätten Leitgeb, dessen Schuss nur knapp über die Latte strich (37.) und Friesenbichler, der solo an Cican Stanković scheiterte (39.), verdientermaßen nachlegen können, es blieb vorerst aber bei der 1:0-Führung. Die Hausherren setzten nach Wiederbeginn nahtlos fort, hatten aber schlicht kein Glück im Abschluss. Die entfesselnd aufspielende Salzburg-Leihgabe Koïta konnte nach herrlichem Solodribbling und Doppelpass erst Stanković nicht knacken (54.), dann segelte ein abgefälschter Leitgeb-Schuss über das Tor (55.). Schließlich prallte Christopher Wernitznigs Weitschuss von der Latte zurück (56.).

Dass auch Koïta seinen Weitschuss (Stanković hielt, 65.) nicht im Tor unterbrachte, sollte sich kurz danach rächen. Salzburg, das spätestens mit der doppelten Einwechslung von Gulbrandsen und Schlager die Schlagzahl sowohl defensiv als auch offensiv erhöht hatte, kam nach schnellem Konter durch den Norweger zum Ausgleich und schien die Wende geschafft zu haben. Doch der WAC schlug kurz darauf durch Ritzmaier zurück: Nach einem Freistoß klärte Salzburgs Defensive unzureichend, der ehemalige Niederlande-Legionär schoss von der Strafraumgrenze zum 2:1 ein. Auch für Ritzmaier war es das erste Tor für die Kärntner.

Salzburg bemühte sich in der letzten Viertelstunde durchaus um den Ausgleich, hatte außer einem Lattenschuss von Gulbrandsen (76.) aber keine ernstzunehmende Möglichkeit mehr.

apa