Ex-BVB-Star Dembélé ein Thema beim FC Bayern?

Steht Ousmane Dembélé vor einer Rückkehr in die Bundesliga?

Von Fußball-Bundesligist FC Bayern München werden in der sommerlichen Transferperiode mehrere Top-Transfers erwartet. Anscheinend spielt bei den Überlegungen des Rekordmeisters auch der ehemalige BVB-Star Ousmane Dembélé vom FC Barcelona eine Rolle.

Wie das Portal "Don Balon" berichtet, sind die Bosse in München von den Fähigkeiten des Offensivspielers derart überzeugt, dass sie bereits sind, eine Ablösesumme von etwa 100 Millionen Euro für seine Dienste zu bezahlen.

Der Außenstürmer habe die perfekten Voraussetzungen, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein. Dies habe er während seiner Zeit in Dortmund bewiesen, sei der Tenor an der Isar.

Bei den Westfalen stand das Top-Talent in der Saison 2016/17 unter Vertrag. Dort erzielte er in 32 Ligaspielen sechs Treffer und bereitete zwölf weitere Tore vor. Diese Leistungen veranlassten im Sommer 2017 den FC Barcelona, circa 120 Millionen Euro für den beidfüßigen Flügelspieler zu bezahlen.

Aussagen von Bartomeu widersprechen den Gerüchten

Dort suchen die Verantwortlichen dem Bericht zufolge inzwischen händeringend nach einem Abnehmer für den Youngster. Das unprofessionelle Verhalten des 21-Jährige habe den Verantwortlichen übel aufgestoßen. Seine Ausrutscher stünden in keinen Verhältnis zu seiner fußballerischen Klasse.

In der aktuellen Saison ist der Franzose bereits mehrfach zu spät zum Training erschienen, weshalb er heftig in der Kritik steht. Trotzdem bringt es der Weltmeister von 2018 in dieser Saison bislang auf 40 Pflichtspieleinsätze für die Katalanen. Dabei gelangen ihm 14 Treffer und neun Vorlagen.

Dem Gerücht widersprechen die Aussagen von Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu über Dembélé. "Dembélé spielt jetzt schon auf einem höheren Level als Neymar, er ist ein viel besserer Spieler als Neymar und hat sich gut angepasst", so Bartomeu unlängst gegenüber "TVE".