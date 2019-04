FC Bayern zieht sich wohl aus Ziyech-Poker zurück

Hakim Ziyech wird von mehreren Klubs umworben

Seit Wochen wird Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Doch nun zieht sich der Rekordmeister offenbar aus dem Poker um den Flügelflitzer zurück.

Wie der "kicker" berichtet, ist Ziyech kein Thema mehr in der Chefetage des FC Bayern. Dabei wäre der Marokkaner laut "Mirror" zum echten Schnäppchenpreis zu haben. Eine Ausstiegsklausel soll demnach einen Wechsel für 28 Millionen Euro ermöglichen.

Zuletzt hatte die "Süddeutsche Zeitung" noch berichtet, dass sich die Münchner "besonders intensiv" um einen Transfer von Ziyech bemühen. Auch Borussia Dortmund, Inter Mailand, Chelsea, Arsenal, Everton und Leicester City sollen bereits Interesse bekundet haben.

Der marokkanische Nationalspieler gehört zu den absoluten Leistungsträgern beim Überraschungsteam der Champions League. In dieser Saison war der Linksfuß in 44 Pflichtspielen für die Amsterdamer bereits an 40 Treffern (20 Tore, 20 Vorlagen) direkt beteiligt. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2021.

Anstatt mit Ziyech beschäftigen sich die Münchner dem Anschein nach weiterhin mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Nachdem sich der 18-Jährige einen Achillessehnenriss zuzog, will der FC Bayern die Situation aber neu bewerten.