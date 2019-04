Bericht: S04 erzielt Einigung mit Wagner

David Wagner ist derzeit vereinslos

Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison verdichten sich die Anzeichen, dass Eurofighter David Wagner der heißeste Kandidat beim FC Schalke 04 wird.

Am Montag berichtete die "Bild", dass die Schalker Klubbosse eine Verpflichtung des 47-Jährigen vorantreiben sollen. Verhandlungen mit dem 47-Jährigen sind demnach weit fortgeschritten. Wagner habe sich bereits bei Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zu Hause vorgestellt, mit Sportvorstand Jochen Schneider bestehe Einigkeit über eine Zusammenarbeit.

Der Deutsch-Amerikaner war bis Mitte Januar Teammanager beim englischen Erstligisten Huddersfield Town, nachdem Wagner mit dem Klub im Sommer 2017 sensationell in die Premier League aufgestiegen war.

Laut dem Medienbericht soll Wagner mittlerweile der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Huub Stevens sein, der den Cheftrainerposten noch bis zum Sommer übergangsweise besetzen wird.

David Wagner hat in seiner aktiven Zeit schon einmal erfolgreich beim FC Schalke gewirkt. Zwischen 1995 und 1997 absolvierte der einstige Offensivspieler 29 Bundesligaspiele für die Königsblauen, in denen er zwei Tore erzielte.

Vier Jahre Coach der BVB-Reserve

In diese Zeit fiel mit dem Gewinn des UEFA-Pokals 1997 auch der größte Erfolg der Schalker Vereinsgeschichte. Als Eurofighter spielte Wagner dabei in fünf Partien in der UEFA-Cup-Saison mit.

Neben seiner Zeit bei den Knappen blickt Wagner außerdem auf eine intensive Trainer-Vergangenheit bei Borussia Dortmund zurück. Ausgerechnet beim Schalker Erzrivalen etablierte sich der gebürtige Frankfurter als Cheftrainer. Zwischen 2011 und 2015 coachte er die zweite Mannschaft des BVB und spielte mit dem Team in der 3. Liga und Regionalliga.

Nach seinem Aus bei Huddersfield Town wurde Wagner bereits mehrfach mit Bundesliga-Vereinen in Verbindung gebracht, wurde unter anderem bei Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach gehandelt.