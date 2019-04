Mit diesem Trick motiviert Kovac seine Bayern

Niko Kovac (re.) motiviert sein Team mit Hilfe verschiedener Tricks

Auch wenn es für den FC Bayern zuletzt nur zu einem 1:1 beim 1. FC Nürnberg reichte, sind die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters weiter vollends davon überzeugt, dass der Titel am Ende der Saison wieder nach München geht. Besonders Niko Kovac gibt sich mit verschiedenen Umstellungen und einem Motivations-Trick alle Mühe, dass das große Ziel in allen Köpfen verankert ist.

Laut Informationen der "Sport Bild" hängt seit einigen Wochen im ersten Stock des Leistungszentrum ein Plakat, das den Bayern-Stars den Weg in den finalen Wochen weisen soll.

Es zeigt Fotos von jubelnden Spielern mit Pokal und Meisterschale in der Hand. Darüber prangt in großen Lettern der Satz: "Let's do the double 2019" - übersetzt: "Lasst uns das Double 2019 holen".

Es ist nicht das erste Mal, dass Kovac auf diese Weise versucht, seine Schützlinge zu motivieren. An gleicher Stelle hing bereits im Herbst 2018 ein Poster mit den nächsten Spielen und Stufen für die damalige Aufholjagd auf den BVB.

Neben symbolischen Kniffen hat der Trainer allerdings auch auf taktischer Seite einige Änderungen vorgenommen. Die Fachzeitschrift zählt auf, dass der Kroate die Rotation seit der Krise Ende letzten Jahres deutlich zurückgefahren hat.

Kovac schraubt die Rotation beim FC Bayern zurück

Nahm er bis Ende November 2018 noch 3,8 Wechsel in der Stammelf pro Spiel vor, sind es seit dem 13. Spieltag nur noch 2,2. Viermal gab es sogar den Fall, dass zweimal in Folge die gleiche Mannschaft auf das Feld geschickt wurde.

Außerdem achtete Kovac zuletzt immer weniger auf große Namen. James Rodríguez ist genauso aus der ersten Elf gefallen wie Franck Ribéry, der sich mit seiner Joker-Rolle mittlerweile abgefunden hat.

Dafür sind Spieler wie Thomas Müller oder Javi Martínez aufgeblüht und sorgen für ein erstarktes Mittelfeld.

Die Maßnahmen des Coaches haben offenbar Erfolg: Seit dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf am 24. November holten die Münchner in 19 Spielen 50 Punkte.