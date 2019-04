Lewandowski verlässt München Richtung USA

Verlässt Bayern am Saisonende: Gina Lewandowski

Gina Lewandowski (34) wird den Frauenfußball-Vizemeister Bayern München nach der Saison verlassen. Nach sieben Jahren an der Isar kehrt die Abwehrspielerin aus familiären Gründen in ihre Heimat USA zurück. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

"Die letzten sieben Jahre in München werden mir für immer in guter Erinnerung bleiben. Ich bin hier als Spielerin und Mensch gewachsen - auf und neben dem Feld. Es war mir eine Ehre, zusammen mit so großartigen Spielerinnen auf dem Feld zu stehen und unter den besten Trainern Europas zu trainieren", kommentierte Lewandowski ihren Wechsel.

Und weiter: "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich ein Teil der großartigen Entwicklung im Frauenfußball beim FC Bayern sein durfte. Ich wünsche meinen Team-Kolleginnen, den Trainern und dem Klub viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft", kommentierte Lewandowski ihren Wechsel.

Seit ihrem Wechsel vom 1. FFC Frankfurt nach München im Sommer 2012 absolvierte Lewandowski 146 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann in dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft (2015 und 2016).