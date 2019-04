HSV signiert "wichtigsten Vertrag der letzten zehn Jahre"

Klaus-Michael Kühne hat einige Millionen in den Hamburger SV investiert

Die Geschicke des Hamburger SV waren in den letzten Jahren immer eng mit der finanziellen Unterstützung durch Klaus-Michael Kühne verbunden, der die Rothosen mit Darlehen versorgt hat. Zwar ist der Nordklub auch in Zukunft auf die Millionen des HSV-Mäzen angewiesen, schließlich brauchen die Nordlichter auch bei der Lizenzerteilung für die neue Saison wieder frische Gelder. Doch im Rückzahlungsprozess hat der Klub um Neu-Präsident Marcell Jansen einen Meilenstein erreicht.

Laut "Hamburger Morgenpost" muss der HSV etwas mehr als sechs Millionen Euro an Kühne zahlen. Damit wären dann sämtliche Darlehen und bilanzielle Eventualverbindlichkeiten der Fußball-AG an den Investor abgegolten und der Blick könnte nach vorne gehen.

An dieser Lösung hat Jansen intensiv mitgearbeitet und ist stolz auf das Erreichte. "Ohne die Vereinbarung mit Herrn Kühne und die erfolgreich platzierte Anleihe hätten wir ganz andere Herausforderungen. Besonders die Einigung mit Herrn Kühne war für mich persönlich das wichtigste Projekt der ersten 100 Tage im Amt", erklärte der Präsident gegenüber dem "Hamburger Abendblatt".

Die Einigung mit Kühne sei "der wichtigste Vertrag der vergangenen zehn Jahre" gewesen, so Jansen weiter, der zufrieden ist mit der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und mit seinen Vizepräsidenten Thomas Schulz und Moritz Schaefer.

Alles verlaufe reibungslos, es gebe nur eine kleine Einschränkung: "Man kann in acht Monaten nicht alles wieder gerade biegen, was zuvor in acht Jahren schiefgelaufen ist."