RB verpflichtet die jüngsten Spieler - Bayern vor dem BVB

RB Leipzig setzt konsequent auf junge Spieler

Das "CIES Football Observatory" hat eine Studie veröffentlicht, die verrät, in welchem Alter die Klubs die Spieler verpflichtet hat, die in der Saison 2018/19 zum Einsatz kamen. Das Ergebnis: RB Leipzig ist der Verein in Europa, der die eingesetzten Spieler im jüngsten Alter verpflichtet hat.

Im Schnitt waren die Profis, der RB Leipzig verpflichtet und in der Saison 2018/19 eingesetzt hat, bei ihrem Transfer zu den Sachsen gerade einmal 21,43 Jahre alt. Damit liegt der DFB-Pokalfinalist im Vergleich der fünf europäischen Top-Ligen an der Spitze des Rankings. Nicht mit in die Wertung gingen Spieler ein, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen.

In der bundesliga-internen Wertung liegt der FSV Mainz auf dem zweiten Platz. Die eingesetzten Spieler der 05er waren bei ihrer Verpflichtung im Schnitt 23,36 Jahre alt. Der FC Bayern liegt im Ranking der Top-5-Ligen auf Platz acht (23,55 Jahre), der BVB knapp dahinter auf Platz zehn (23,72).

Die Top 20 in der Übersicht:

1. RB Leipzig - 21,43 Jahre

2. Real Madrid - 21,95 Jahre

3. Olympique Lyon - 22,64 Jahre

4. OGC Nizza - 23,02 Jahre

5. OSC Lille - 23,17 Jahre

6. 1. FSV Mainz 05 - 23,36 Jahre

7. Manchester United - 23,42 Jahre

8. FC Bayern - 23,55 Jahre

9. Bournemouth FC - 23,67 Jahre

10. Borussia Dortmund - 23,72 Jahre

11. Borussia Mönchengladbach - 23,83 Jahre

12. SC Freiburg - 23,83 Jahre

13. Tottenham Hotspur - 23,84 Jahre

14. TSG Hoffenheim - 23,85 Jahre

15. Manchester City - 23,89 Jahre

16. Everton FC - 23,89 Jahre

17. 1. FC Nürnberg - 23,90 Jahre

18. Hertha BSC - 23,94 Jahre

19. Real Sociedad - 23,99 Jahre

20. Bayer Leverkusen - 24,09 Jahre