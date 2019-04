Nächste Blamage für Tuchel und PSG

Thomas Tuchel und PSG sind weiterhin neben der Spur

Die sportliche Durststrecke von Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Wenige Tage nach der sensationellen Pleite im Pokalfinale ging das PSG-Starensemble auch in der Liga baden.

Drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennen kassierte Paris Saint-Germain in der französischen Liga prompt die nächste Pleite. Beim Gastspiel in Montpellier unterlag der Meister trotz zweifacher Führung mit 2:3.

Inklusive Pokal-Niederlage haben Tuchel und Co. von ihren letzten fünf Pflichtspielen nur ein einziges gewonnen. Schon in den Ligaspielen gegen Strasbourg (2:2), Lille (1:5) und Nantes (2:3) verpasste das Team um Neymar, Mbappé und Draxler einen Dreier. Einzig gegen die abstiegsbedrohte AS Monaco reichte es zu einem Sieg (3:1).

In Montpellier sorgten zwei Eigentore durch Ambroise Oyongo (12.) und Presnel Kimpembe (21.) für das 1:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel brachte Ángel Di María den haushohen Favoriten, der mit Neymar auflief, zwar in Führung, zwei späte Gegentore durch Andy Delort (80.) und Souleymane Camara (85.) sorgten anschließend aber einmal mehr für Ernüchterung in der Hauptstadt.