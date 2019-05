Ter Stegen: "Sollte nie etwas ausschließen"

Einer der besten Torhüter der Welt: Marc-André ter Stegen

Am Mittwochabend empfängt der FC Barcelona den FC Liverpool zum Champions-League-Halbfinal-Kracher. Barca-Schlussmann und Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sprach im Vorfeld über das Bundesliga-Finish, sein Verhältnis zu Ersatzmann Jasper Cillessen und seine Pläne für die Zukunft.

"Ich habe noch drei Jahre einen Vertrag mit Barca. Wir sind ein Top-Klub, wir spielen um die größten Titel in Europa. Deswegen gibt es keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken", sagte der Keeper im "Sky"-Interview.

Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Borussia Mönchengladbach kann sich der 27-Jährige dennoch vorstellten. "Gladbach ist ein überragender Verein für mich. Natürlich wäre es schön, irgendwann mal wieder dort zu sein. Vielleicht muss es nicht als Fußballer sein, sondern danach. Man sollte nie etwas ausschließen."

Womöglich bleibt ter Stegen dem Fußball nach seinem Karriereende auch gar nicht erhalten. Architektur und Immobilien interessieren den Torhüter ebenso.

Ter Stegen verpasste noch keine einzige Liga-Minute

So weit im Voraus planen möchte der gebürtige Mönchengladbacher allerdings noch nicht. "Ich bin froh, dass ich vom Karriereende noch relativ weit entfernt bin, um da jetzt schon eine Entscheidung zu fällen", sagte er.

Grund dazu gibt es ohnehin keinen. Ter Stegen ist seit Sommer 2016 die unangefochtene Nummer Eins beim FC Barcelona. In der aktuellen Saison verpasste der Keeper in der spanischen Liga noch keine einzige Minute, in der Champions League wurde er lediglich ein Mal geschont.

Zu Ersatzkeeper Cillessen, der nur im Pokal zum Einsatz kommt, hat ter Stegen dennoch ein gutes Verhältnis: "Wir verstehen uns sehr gut. Ich schätze sehr, was Jasper tut und mit was für einer Einstellung er im Training ist." Zudem dürfe bei all dem Fußball nicht die Menschlichkeit und der Respekt füreinander fehlen.

Kein Meisterschaftsfavorit in der Bundesliga

Der ehemalige Bundesliga-Schlussmann (108 Spiele für Gladbach) verfolgt die heimische Liga zumindest noch ab und zu. "Ich hoffe, dass es dieses Spielzeit bis zum Ende spannend bleibt und ein schönes Saisonfinale wird", erklärte er.

Der Nationaltorhüter hielt sich jedoch bedeckt, wem er die Meisterschaft eher zutraut.