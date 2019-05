So tickt Schalkes Wunschkandidat Wagner

David Wagner gilt als heißer Kandidat auf den Trainerposten bei Schalke

Sportlich hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den Klassenerhalt so gut wie sicher und kann auch in der kommenden Saison erstklassig planen. Bei der noch offenen Stelle des Cheftrainers kristallisiert sich immer mehr ein Name heraus: David Wagner. Weggefährten, ehemalige Mitspieler und Mitstreiter berichten gegenüber der "WAZ", wie Schalkes Wunschkandidat tickt.

"Wenn ich an Wagner denke, denke ich auch an sehr harte Trainingseinheiten zurück. Da fließt schon sehr viel Schweiß", gibt Oguzhan Kefkir gegenüber der Zeitung zu. Der heute 27-Jährige spielte einst unter Wagner in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

Zur gleichen Zeit hütete Henrik Bonmann das Tor der BVB-Reserve. Zwischen Juli 2013 und Oktober 2015 hieß auch sein Trainer David Wagner. "Er hat eine gute Art, mit der Mannschaft umzugehen. Er ist nicht zu nah aber auch nicht zu distanziert. Er schafft es, dass die Spieler für ihn durchs Feuer gehen", sagte der Schlussmann, der mittlerweile für 1860 München aufläuft.

"Er ist ein echter Arbeiter, ein Malocher, den man auf Schalke sicherlich gerne sieht", ergänzte Bonmann. Es wäre wohlgemerkt nicht das erste Mal, dass man Wagner auf Schalke sieht. 1997 gehörte der damalige Stürmer als Ergänzungsspieler zur Mannschaft der legendären "Eurofighter", die den UEFA-Pokal gewann.

"David gehörte zur schlauen Truppe"

"Menschlich ist er ein absolut feiner Kerl", weiß sein ehemaliger Mitspieler Olaf Thon. "David gehörte auch zur schlauen Truppe, er hatte auch Abitur. Das war zu dieser Zeit noch nicht unbedingt üblich, dass Fußballer Abitur haben."

Weggefährte Ingo Preuß, Teammanager bei Dortmund II, ist sich unterdessen sicher: "Als Schalke-Verantwortlicher würde ich Wagner sofort verpflichten. Ich habe immer gerne seinen Ansprachen zur Mannschaft zugehört, er war immer klar, deutlich, mal emotional, mal sanft, mal laut. Da sind alle Facetten vorhanden, die ein Trainer in den Ansprachen benötigt."

Zudem profitiere Wagner von seiner klaren Struktur in seiner Arbeit. "Seine Mannschaften zeichnen sich durch einen großen Zusammenhalt, eine große Hingabe und tolle Fitness aus", berichtet Preuß weiter.

Attribute, die dem FC Schalke in der kommenden Saison sicher guttun würden.