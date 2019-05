Messi-Fan Klopp muss "La Pulga" stoppen

Jürgen Klopp freut sich auf sein erstes Spiel im Camp Nou

Jürgen Klopp steht am Mittwochabend das erste Mal als Trainer an der Seitenlinie im Camp Nou. Der vom 51-Jährigen trainierte FC Liverpool gastiert im Halbfinale der Champions League beim FC Barcelona. Im Vorfeld des Krachers berichtete der Trainer, was ihm ein möglicher Königsklassen-Triumph bedeuten würde - und welchem Barca-Spieler er besonders gerne zuschaut.

"Wie kann man denn, wenn man Fußball liebt, kein Fan von Leo Messi sein?", fragte Klopp rhetorisch im Interview mit "Sky". "Das geht ja gar nicht! Bei ihm scheint wirklich alles hinzuhauen, da gibt's einfach null komma null Angriffsfläche."

Ein Problem in der Spielvorbereitung sieht der Teammanager deswegen keinesfalls: "Ich kann meiner Mannschaft dabei helfen, nicht alle seine Qualitäten zum Vorschein kommen zu lassen und trotzdem locker ein Fan von Messi sein."

"Es ist ja nicht so, dass wir einen Zaun aufbauen können, damit er keinen Ball mehr bekommt. Wir müssen einfach den letzten Schritt in den Zweikampf machen und nah genug an ihm dran sein", erklärte Klopp, der zum zweiten Mal in Folge mit dem LFC im Halbfinale der Champions League steht.

"Finale zu verlieren ist nicht vergnügungssteuerpflichtig"

Verstecken muss sich Liverpool also nicht, wie auch Klopp weiß: "Das Beste ist: Messi hat nicht den Ball, wenn wir ihn haben. Da müssen wir auch aktiv sein."

Der Gewinn der Königsklasse ist einmal mehr zum Greifen nah und "wäre schon nett. Ein Finale zu verlieren ist nicht vergnügungssteuerpflichtig", lachte der Coach, der aber nur zu gut weiß, dass der Henkelpott noch ein Stück weit weg ist.

Darüber hinaus äußerte sich Klopp zu den Gerüchten, dass sein Freund und Trauzeuge David Wagner den im Sommer vakanten Posten des Schalker Cheftrainers übernehmen könnte: "Er hat gezeigt, dass er das Zeug dazu hat und wäre für jeden Verein ein Gewinn. Wenn er irgendwo hingeht: Herzlichen Glückwunsch an diesen Verein!"