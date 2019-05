Liverpool droht Firmino-Ausfall gegen Barca

Roberto Firmino droht auszufallen

Stürmerstar Roberto Firmino droht für das Champions-League-Halbfinale beim FC Barcelona am Mittwochabend (ab 21 Uhr) auszufallen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Brasilianer vom FC Liverpool nicht rechtzeitig fit werden.

Schon beim letzten Ligaspiel gegen Huddersfield Town (5:0) wurde der 27-Jährige mit Leistenproblemen geschont. Wie die "Sun" berichtet, soll Roberto Firmino einen Leistungstest am Morgen nicht bestanden haben, sodass er am Mittwochabend wohl nicht in der Startelf der Mannschaft von Jürgen Klopp stehen dürfte.

Jürgen Klopp has provided a fitness update on Firmino, @_fabinhotavares and @Alex_OxChambo ahead of our #UCL semi-final first leg. — Liverpool FC (@LFC) 30. April 2019

Dieser hatte schon am Dienstag auf der Pressekonferenz erklärt, seinen Torjäger nur aufzustellen, wenn dieser auch "zu einhundert Prozent" sei. Klopp führte aus, dass eine endgültige Entscheidung wohl erst nach dem Mittagessen fallen würde.

Die Reds könnten stattdessen mit dem Ex-Profi von Bayern München, Xherdan Shaqiri, auflaufen. In diesem Falle würde Mohamed Salah wohl in die zentrale Sturmposition rücken. Weitere Alternativen für Klopp in der Liverpooler Offensive sind Daniel Sturridge oder Divock Origi.