Hummels dachte über Bayern-Abschied nach

Mats Hummels stand zuletzt in Nürnberg für den FC Bayern auf dem Rasen

Mats Hummels wurde im zurückliegenden Herbst nach mehreren schwachen Leistungen beim FC Bayern München bereits angezählt. Er galt längst nicht mehr als unumstritten, seine Zukunft über den Sommer 2019 hinaus im Klub als nicht gesichert.

Nun stellte der Weltmeister von 2014 gegenüber dem "kicker" klar, dass er sich mit der sportlichen Situation der Herbstmonate nicht mehr über das Saisonende hinaus zufrieden gegeben hätte: "Wäre es so weitergegangen wie am Ende der Hinrunde, hätte ich mir natürlich Gedanken machen müssen", betonte Hummels.

Seit dem aktuellen Kalenderjahr läuft es leistungsmäßig wieder beim Innenverteidiger, der wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele in dieser Saison bestritten hat. "Es funktioniert jetzt wieder besser", erklärte Hummels, der über seine generelle Situation beim FC Bayern meinte: "Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant. Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung."

Neben Hummels stehen in der kommenden Spielzeit mindestens drei weitere Innenverteidiger bei den Münchnern unter Vertrag. Niklas Süle sowie die Sommer-Neuzugänge Lucas Hernández und Benjamin Pavard werden mit dem 30-Jährigen um die Stammplätze im Abwehrzentrum streiten, während die Zeichen bei Jérôme Boateng weiter auf Trennung stehen.

Hummels hingegen geht damit wohl in seine vierte Saison beim deutschen Rekordmeister. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer 2016 absolvierte er 113 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen er acht Treffer erzielte. Vertraglich ist er noch bis 2021 an den Klub gebunden.