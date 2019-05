Urgestein Herrmann würde "am liebsten in Gladbach bleiben"

Patrick Herrmann will mit Gladbach nach Europa

Drei Spieltage vor Schluss kämpft Patrick Herrmann mit Borussia Mönchengladbach um einen Platz im internationalen Geschäft. Die Ergebnisse der letzten Monate haben die Stimmung beim Fußball-Bundesligisten allerdings gedämpft.

In der Rückrundentabelle belegt die Fohlenelf nur Platz zehn, zudem gelang in der zweiten Saisonhälfte nur ein einziger mickriger Heimsieg. Am vergangenen Wochenende enttäuschte das Team des scheidenden Trainers Dieter Hecking beim 0:1 gegen Kellerkind VfB Stuttgart. Wenn Gladbach in den kommenden Partien nicht den Schalter umlegt, droht nach einer famosen Hinrunde der Super-GAU - das weiß auch Herrmann.

"Jedem ist bewusst, dass wir eine ganz andere Leistung als in Stuttgart abliefern müssen. Ich kann den Frust unserer Fans verstehen, aber ich hoffe, dass wir uns im Borussia-Park als Einheit präsentieren und gemeinsam alles dafür tun, diese drei Punkte einzufahren", sagte der 28-Jährige dem "kicker" vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen Mitkonkurrent 1899 Hoffenheim.

Trotz des Negativtrends will Herrmann im Kampf um Europa nicht klein beigeben. "Ich finde schon, dass wir nach Düsseldorf (1:3-Niederlage; Anm.d.Red.) eine Reaktion gezeigt haben. Im Heimspiel gegen Bremen, beim Sieg in Hannover und bei der Niederlage gegen Leipzig war der Wille absolut zu sehen, wir haben alles reingeworfen, auch wenn 'nur' vier Punkte herausgesprungen sind. Ich bin sicher: Wir werden gegen Hoffenheim wieder ganz anders auftreten", erklärte der zweimalige Nationalspieler, der seit 2008 für die Fohlen auf Torejagd geht.

Herrmann würde "am liebsten in Gladbach bleiben"

Im Sommer läuft Herrmanns Vertrag allerdings aus. Noch immer ist unklar, wie es danach weitergeht. Zwischenzeitlich deutete alles auf eine Trennung hin, mittlerweile ist eine Verlängerung aber wieder im Gespräch.

"Entschieden ist noch nichts. Dass ich am liebsten in Gladbach bleiben würde, ist ja kein Geheimnis. [...] Ich setze mir keine Deadline und will mir da auch keinen Druck machen. Wichtig ist, dass ich eine gute Entscheidung für die nächsten Jahre treffe", kommentierte Herrmann den Stand der Verhandlungen. Erst kürzlich hatte er das Interesse anderer Klubs öffentlich gemacht.

Sollte der vielseitig einsetzbare Offensivmann letztlich doch das Weite suchen, würde Gladbach ein echtes Urgestein verlieren. Seit 2010 stand Herrmann in 295 Pflichtspielen für die Fohlen-Profis auf dem Rasen und sammelte dabei 92 Scorerpunkte (45 Tore, 47 Vorlagen).