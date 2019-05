Ehrgeizig, konsequent, respektvoll: Hütters Erfolgsrezept

Adi Hütter spricht über das Geheimnis seines Erfolgs

Vor dem Europa-League-Halbfinale gegen den FC Chelsea hat sich Eintracht-Coach Adi Hütter gegenüber "bild" zu den Chancen auf das Finale in Baku und dem Geheimnis seines Erfolgs in Frankfurt geäußert.

Als großen Faktor für seinen derzeitigen Erfolg mit der Eintracht sieht Hütter den eigenen Ehrgeiz, immer alles erreichen zu wollen, was möglich ist. "Wir können uns nicht auf den letzten 70 Metern zurücklehnen und genießen", fordert der Trainer von sich und seinem Team.

Über sich selbst sagt der Österreicher: "Ich bin ehrgeizig. Konsequent. Ich habe einen klaren Plan, wie ich spielen lassen möchte. Und ich möchte einen respektvollen Umgang mit den Spielern pflegen, ohne Dinge wie Disziplin zu vernachlässigen." Ob ihn diese Eigenschaften ins Halbfinale der Europa League und auf den Champions-League-Rang vier in der Bundesliga gespült haben, sollten aber andere Leute bewerten, erklärte der 49-Jährige.

Adi Hütters Zielsetzung ist klar: "Wir wollen ins Finale"

Obwohl Chelsea der große Favorit im Duell mit der Eintracht sei, formuliert Hütter gegen die Blues eine klare Zielsetzung: "wir wollen ins Finale". Einen Vorteil sieht der Übungsleiter der Frankfurter darin, dass es für Chelsea ungleich schlimmer sei, sollten die Londoner gegen die Hessen ausscheiden. Der größere Druck liege somit beim Favoriten aus der Premier League.

Zuletzt hatte die Eintracht in den K.o.-Spielen Shakhtar Donetsk, Inter Mailand und SL Benfica ausgeschaltet und sich auch in der Gruppenphase gegen namhafte Klubs wie Olympique Marseille und Lazio Rom durchgesetzt. In den zwölf Europacup-Duellen gab es nur eine einzige Niederlage (bei Benfica 2:4).

Das Ziel der Frankfurter ist das Europa-League-Finale am 29. Mai in Baku. Vorher müssen die Hessen noch am 9. Mai zum Rückspiel nach London. Bisher ist der Eintracht zweimal gelungen, in ein europäisches Endspiel einzuziehen.