Bericht: BVB scoutet Sturmjuwel aus Venezuela

Hurtado (re.) debütierte im März für Venezuelas Nationalmannschaft

Auf der Suche nach einem neuen Angreifer könnte Borussia Dortmund in Südamerika fündig geworden sein. Laut eines Berichts der südamerikanischen Ausgabe der "Marca" haben Scouts des BVB bereits mehrfach den venezolanischen Angreifer Jan Carlos Hurtado unter die Lupe genommen.

Der 19-jährige Stürmer steht seit Sommer 2019 beim argentinischen Erstligisten Gimnasia de La Plata unter Vertrag und sorgte seitdem bereits für viel Furore in der Primera División. Landesweite Berühmtheit erlangte der pfeilschnelle Hurtado als er im Achtelfinale des argentinischen Pokals mit seinem 1:0 Siegtreffer für Gimnasia den haushohen Favoriten und Vorjahres-Meister Boca Juniors rauskickte. Im Halbfinale trat der technisch versierte Youngster gegen River Plate im Elfmeterschießen an, verwandelte eiskalt und sorgte für den Copa-Finaleinzug des Underdogs aus La Plata.

Respektable Erfolge mit der Nationalmannschaft

Bei der U20 WM 2017 war Hurtado fester Bestandteil des venezolanischen Teams, das in der Vorrunde Deutschland mit 2:0 besiegen konnte und erst im Finale von U20-Weltmeister England gestoppt werden konnte. In der Finalrunde der U20-Ausgabe der Südamerika-Meisterschaft erzielte der Rechtsfuß beide Treffer beim 2:0-Sieg gegen die Auswahl von Brasilien. In der argentinischen Liga kommt der Stürmer in der laufenden Spielzeit auf 17 Einsätze und zwei Tore. Im März debütierte Hurtado mit 18 Jahren beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien für die A-Nationalmannschaft Venezuelas

Außer Dortmund sollen dem Bericht zufolge auch Klubs aus der Premier League und der Primera Division Jagd auf den Hurtado machen. In La Plata hat der Youngster noch Vertrag bis 2021. Die festgeschriebene Ablösesumme für den Venezolaner soll bei ca. neun Millionen Euro liegen.