Deutsches Trio fährt als VAR zur Frauen-WM

Bastian Dankert kommt bei der Frauen-WM zum Einsatz

Die Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer, Bastian Dankert und Sascha Stegemann sind für die Frauenfußball-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) als Video-Assistenten nominiert worden.

Die drei befinden sich auf einer Liste mit 15 Unparteiischen, die der Weltverband FIFA am Donnerstag veröffentlichte. Der Videobeweis wird nach der Premiere beim Männer-Turnier in Russland im Vorjahr im Sommer erstmals auch bei der Frauen-WM zum Einsatz kommen.

Damit vergrößert sich das Feld der deutschen Schiedsrichter beim Turnier in Frankreich. Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und Riem Hussein waren bereits im Dezember als Unparteiische nominiert worden. Für Steinhaus (40) wird es nach 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada die dritte WM-Endrunde der Frauen, die ein Jahr jüngere Hussein wird ihr WM-Debüt feiern. Als Schiedsrichter-Assistentin wurde Katrin Rafalski (Bad Zwesten) berufen.