England-Youngster vor Wechsel zum BVB?

Lotsen Michael Zorc und Co. den nächsten Youngster zum BVB?

Auf der Suche nach neuen Talenten haben die Klubs der Fußball-Bundesliga längst die Youngster der englischen Premier League für sich entdeckt. Borussia Dortmund hat angeblich das nächste Talent an der Angel.

Der BVB soll die Fühler nach Jamie Soule ausgestreckt haben. Das berichtet die englische "Sun".

Der 18-jährige Angreifer von West Bromwich Albion wartet in England bislang vergeblich auf sein Profidebüt, überzeugt aber regelmäßig beim Unterbau der Baggies. In der laufenden Spielzeit kommt Soule auf 18 Torbeteiligungen (14 Tore/ 4 Vorlagen) in 26 Einsätzen.

Überzeugt haben soll Soule den BVB mit seiner Leistung beim FA-Youth-Cup-Duell gegen Manchester City. West Bromwich zog zwar mit 2:4 den Kürzeren, Soule erzielte jedoch einen Treffer und legte das zweite Tor auf. Talentscouts der Dortmunder sollen die Partie vor Ort verfolgt haben.

BVB-Talent Jadon Sancho dient als Vorbild

Dem Bericht zufolge steht Soule bei West Bromwich zwar kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft, Borussia Dortmund habe aber dennoch gute Karten im Poker, so der Bericht.

Seitdem der BVB Jadon Sancho von ManCity loseiste und den Offensivspieler in kürzester Zeit zum Leistungsträger und englischen Nationalspieler formte, verfügen die Borussen über einen sehr guten Ruf auf der Insel.

Soules Vertrag bei WBA endet im Sommer 2020.