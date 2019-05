Kohler: BVB-Titelchancen "bei 60 bis 70 Prozent"

Jürgen Kohler wurde zwischen 1995 und 2002 beim BVB zur Legende

Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga geht in die entscheidende Phase: Zwei Punkte liegt der Tabellenzweite Borussia Dortmund hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Drei Spiele bleiben dem BVB, um noch an den Münchnern vorbeizuziehen. Für Vereinsikone Jürgen Kohler ein machbares Unterfangen mit guten Aussichten.

"Ich hoffe, dass es der BVB schafft", sagte Kohler, der zwischen 1995 und 2002 die Fußballschuhe für die Dortmunder schnürte und in dieser Zeit mit dem Klub aus dem Ruhrgebiet unter anderem zwei Meisterschaften und den Champions-League-Sieg 2007 feierte, gegenüber dem "kicker". Auch wenn es "natürlich eine Plattitüde" sei, steht für den Weltmeister von 1990 fest: "Abgerechnet wird erst zum Schluss."

Dieses Denken müsse bei den Dortmundern nun in die Mannschaft getragen werden, empfahl Kohler. "Die Spieler müssen es immer wieder hören, dann nehmen sie es mit."

Die Wahrscheinlichkeit, dass es für den BVB zum Titel reicht, bezifferte der frühere Weltklasse-Verteidiger immerhin auf "60 bis 70 Prozent".

Jürgen Kohler: BVB-Sieg in Bremen ist Pflicht

Sein Optimismus liegt darin begründet, dass Kohler, der während seiner aktiven Laufbahn auch zwei Jahre für den FC Bayern spielte, ungeahnte Schwächen beim Rekordmeister ausgemacht hat.

"Bei den Bayern funktioniert längst nicht alles", erklärte Kohler. Der Umgang mit Niko Kovac trage seinen Teil dazu bei. "Die Spieler registrieren, dass der Trainer nicht die allerstärkste Position hat", so der 53-Jährige.

Bei aller Euphorie legte der 53-Jährige dem BVB jedoch nah, am Samstag (18:30 Uhr) gegen Werder Bremen einen Sieg einzufahren. "Wenn Dortmund in Bremen nicht gewinnt, kannst du das Buch zumachen", so Kohler.