Mattersburg-Coach Schmidt kritisiert Playoff-Termine

Klaus Schmidt bräuchte beim SV Mattersburg "James-Bond-Mannschaft"

Für Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt ist die Europacup-Karotte vor der Nase eine Augenauswischerei. Bei vier Spielen in neun Tagen "sehe ich die Erholungstage nicht", kritisiert der Steirer den Playoff-Weg in den Europacup.

Als Zweiter der Qualifikationsgruppe in der Bundesliga darf der SV Mattersburg mit der ersten Europacupteilnahme seit elf Jahren liebäugeln. Trainer Klaus Schmidt sieht den straffen Terminplan der Bundesliga allerdings skeptisch und erneuerte gegenüber der am Freitag seine Kritik. Die Europacup-Karotte vor der Nase sei eine Augenauswischerei, so der Steirer.

Bleiben die Mattersburger auch nach den letzten vier Runden Zweiter der Qualifikationsgruppe, würden sie sich - laut aktuellem Stand mit Rapid - drei Tage später in einem Entscheidungsspiel auswärts um das sogenannte Europa-League-Playoff-Finale" matchen. Im Erfolgsfall ginge es danach noch in der selben Woche in einem Hin- und Rückspiel gegen den Fünften der Meistergruppe um das letzte Ticket für die Europa-League-Qualifikation.

Schmidt: "Da braucht man eine James-Bond-Mannschaft"

"Samstag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag - da braucht man eine James-Bond-Mannschaft. Klar will jeder dabei sein, aber ich sehe die Erholungstage nicht", sagte Schmidt. Er plädierte daher dafür, den Freitag statt des Donnerstags als möglichen Hinspieltermin ins Auge zu fassen. Bisher habe ihm noch kein Bundesligavertreter erklären können, warum dies nicht möglich sei.

Europacupambitionen seien letztlich auch im Burgenland vorhanden, das verlange alleine schon der Sportsgeist. "Jeder, der eine gewisse Chance hat, schaut laut oder auch leise darauf und denkt sich: 'Mei wär' das schön.' Aber der Weg dorthin ist steinig und mühsam. In der Meistergruppe ist er leicht, in der Qualigruppe ist er das definitiv nicht", sagte Schmidt.

asdf