Zorc will Causa Hazard "nicht kommentieren"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc spricht über Interesse an Gladbach-Star Thorgan Hazard

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund will eine Einigung mit Borussia Mönchengladbachs Thorgan Hazard öffentlich weiterhin nicht bestätigen.

"Dieses Thema möchte ich während der Meisterschaft nicht kommentieren. Nach Saisonende ist dafür genug Zeit", teilte der BVB-Manager am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr) mit. Er dementiere allerdings auch nichts, betonte Zorc.

Hazard selbst hatte zuletzt im belgischen Fernsehen erklärt, bereits "eine Vereinbarung" mit dem BVB getroffen zu haben. "Ich will etwas Neues entdecken. Jetzt liegt es an den Klubs. Sie sind in Gesprächen", verriet der 26-jährige Offensivspieler.

Da Hazard noch bis 2020 an Gladbach gebunden ist, geht es in den Verhandlungen um die Ablösesumme. Die Borussia vom Niederrhein fordert angeblich rund 40 Millionen Euro für ihren Leistungsträger. Der BVB will lediglich 25 Millionen Euro zahlen.

Einigen sich die Vereine nicht, könnte Hazard im kommenden Jahr ablösefrei nach Dortmund wechseln. "Bild" berichtete zuletzt, dass dem Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard in diesem Fall ein üppiges Handgeld winkt.