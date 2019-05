Frankfurt-Leihgabe Barkok bleibt in Düsseldorf

Aymen Barkok ist ein weiteres Jahr von Eintracht Frankfurt an Fortuna Düsseldorf verliehen

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Aymen Barkok auch für die Saison 2019/2020 von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in der laufenden Spielzeit bei den Rheinländern bislang in elf Ligaspielen zum Einsatz.

"Ich freue mich, nach dem Klassenerhalt auch in der kommenden Saison für die Fortuna auf dem Platz zu stehen", sagte der Juniorennationalspieler. "Leider hatte ich meinem ersten Jahr hier mit einigen Verletzungen zu kämpfen, sodass für mich klar war, dass ich Düsseldorf so nicht verlassen möchte."

Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel erklärte: "Aymen Barkok ist ein sehr talentierter und technisch starker Mittelfeldspieler. Wir sind glücklich, ihn auch in der nächsten Saison in unserer Mannschaft zu haben. Das letzte Jahr war für Aymen aufgrund von einigen Verletzungen nicht ganz einfach. Er hat sich aber immer wieder zurückgekämpft und bereits in der Rückrunde gezeigt, wie wichtig er auch in der kommenden Spielzeit für uns sein kann."