Kramer sportlicher Leiter von RB-Salzburg-Akademie

Frank Kramer soll Nachwuchs-Know-How in Salzburg einbringen

Der Deutsche Frank Kramer wird neuer sportlicher Leiter der Nachwuchsakademie von Meister Red Bull Salzburg. Der Vertrag mit dem Trainer der deutschen U18-Auswahl wurde vom DFB auf dessen Wunsch vorzeitig aufgelöst. Der 47-Jährige arbeitete seit 2016 im DFB-Nachwuchsbereich. Im Profibereich war Kramer zuvor für 1899 Hoffenheim (interimistisch), Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf tätig.

Kramer wird bei Salzburg Nachfolger von Ernst Tanner, der im vergangenen Sommer in die USA übersiedelte, um Sportdirektor bei Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) zu werden. "Die Arbeit beim DFB und die Entwicklung von Talenten auf internationalem Topniveau haben mir sehr viel Freude bereitet. Persönlich habe ich mich dazu entschieden, in Zukunft eine neue Herausforderung bei RB Salzburg anzutreten - eine spannende Aufgabe in einem interessanten Umfeld", sagte Kramer in einer Verbandsmitteilung.

apa