Medien: James verrät Abgang aus München

Verlässt James den FC Bayern?

Seit 2017 läuft James Rodríguez als Leihgabe von Real Madrid für den FC Bayern München auf. Da diese aber im Sommer endet, muss sich der FC Bayern entscheiden, ob er die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro zieht. Zuletzt deutete jedoch mehr auf einen Abgang hin. Auch der Kolumbianer selbst rechnet wohl mit einem Abschied aus München.

Denn wie die "Bild" berichtet, soll James innerhalb der Mannschaft keinen Hehl daraus machen, dass er den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen wird.

Wohin es den offensiven Mittelfeldspieler dann zieht ist allerdings unklar. Offenbar plant Real-Trainer Zinédine Zidane ohne James. Schon bei seiner ersten Amtszeit in Madrid hatte der Franzose keine Verwendung für den 27-Jährigen.

Zuletzt wurde James durch seinen ehemaligen Schwiegervater mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht. Nun lieferte der Bayern-Profi selber neuen Anlass zu Spekulationen.

James mit Kurztrip nach Barcelona

Denn am Dienstag reiste James mit einem Privatjet von München nach Barcelona. Allerdings ging es bei dem Kurztrip offenbar nicht um einen möglichen Transfer.

"Ich habe einen Freund besucht. Und mein Onkel lebt auch in Barcelona", verriet James dem weiteren Bericht zufolge nach seiner Rückkehr am Dienstagabend. Laut Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic war die Reise abgesprochen und fand aus "privaten Gründen" statt.

So bleibt die Zukunft des Südamerikaners weiter ungewiss. In der laufenden Saison stand James in 28 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz. Dabei gelangen ihm sieben Tore.