Nach Debakel gegen Ingolstadt: Wolf beim HSV vor dem Aus?

Hannes Wolf beim HSV vor dem Aus?

Trainer Hannes Wolf steht beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Hamburger SV womöglich vor dem Aus. Noch am Wochenende könnte der HSV laut übereinstimmenden Medienberichten die Reißleine ziehen und den 38-Jährigen beurlauben.

Von Sportvorstand Ralf Becker erhielt der Coach nach dem 0:3-Debakel gegen den FC Ingolstadt am Samstag keine Rückendeckung mehr. "Wir haben 0:3 gegen Ingolstadt verloren, müssen das erst einmal aufarbeiten und verarbeiten. Wir haben uns letzte Woche klar positioniert. Aber wir müssen uns auch in Ruhe zusammensetzen und diese Situation besprechen", sagte Becker. Der HSV-Manager erklärte weiter: "Am Ende geht es um den Verein."

Die Pleite gegen den Abstiegskandidaten aus Oberbayern war das siebte Spiel in Folge ohne Sieg für den Bundesliga-Absteiger, der damit immer tiefer in die Krise rutscht. Aktuell belegen die Rothosen mit 53 Punkten nur Rang vier, punktgleich mit Union Berlin auf dem Relegationsplatz. Die Köpenicker spielen am Sonntag allerdings noch bei Darmstadt 98. Zweiter ist nach der 0:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld am Freitag weiterhin der SC Paderborn (54).

Wolf war erst im Oktober zum HSV gekommen und hatte Christian Titz abgelöst. Nach der Winterpause stürzten die Hanseaten vom ersten Tabellenplatz auf einen Nicht-Aufstiegsrang ab.